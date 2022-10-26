Хрещення російських мобілізованих, фото: Baza

https://racurs.ua/ua/n176167-rosiyskyh-mobilizovanyh-pohrestyly-u-mishkah-dlya-trupiv-foto.html

Ракурс

Російський священик з Уфи протоієрей Віктор Іванов використав чорні пакети для трупів, щоб провести процедуру хрещення двох окупантів у фронтовій зоні.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza, який оприлюднив відповідні фотознімки.

Зазначається, що до Іванова, який, як стверджується, у зоні бойових дій перебуває «задля підтримки військовослужбовців», нещодавно звернулися кілька окупантів, які бажали прийняти хрещення.

Тазиків, у яких зазвичай проводять обряд, поряд не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки, — вказано в повідомленні.

В результаті місце для проведення хрещення мобілізованих рашистів організували таким чином:

на повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком;

на це дерево встановили велику Казанську ікону Божої Матері;

для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.

Самого протоієрея використання чорних пакетів не бентежить, він взагалі побачив у цьому певний символізм.