Російських мобілізованих похрестили у мішках для трупів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n176167-rosiyskyh-mobilizovanyh-pohrestyly-u-mishkah-dlya-trupiv-foto.htmlРакурс
Російський священик з Уфи протоієрей Віктор Іванов використав чорні пакети для трупів, щоб провести процедуру хрещення двох окупантів у фронтовій зоні.
Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza, який оприлюднив відповідні фотознімки.
Зазначається, що до Іванова, який, як стверджується, у зоні бойових дій перебуває «задля підтримки військовослужбовців», нещодавно звернулися кілька окупантів, які бажали прийняти хрещення.
Тазиків, у яких зазвичай проводять обряд, поряд не було, тому для процедури використовували чорні пластикові мішки, — вказано в повідомленні.
В результаті місце для проведення хрещення мобілізованих рашистів організували таким чином:
- на повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком;
- на це дерево встановили велику Казанську ікону Божої Матері;
- для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком.
Самого протоієрея використання чорних пакетів не бентежить, він взагалі побачив у цьому певний символізм.
Був у цьому хрещенні свій символізм. У хрещенні людина вмирає для гріха, і вони хрестилися в «похоронних» пакетах; народжується нова людина — воїн Христовий, а вони руки опускали в ящик з-під боєприпасів, — заявив він. — Благодать Божа для християн як боєприпаси для солдатів. І що більше, то краще!