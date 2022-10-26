Приложение «єППО» помогло сбить первую ракету, заявили разработчики

https://racurs.ua/n176171-prilojenie-ieppo-pomoglo-sbit-pervuu-raketu-zayavili-razrabotchiki.html

Ракурс

Мобільний додаток «єППО» допоміг збити першу російську ракету. Про це повідомив один із розробників додатку з конструкторської групи «Технарі» Геннадій Сульдін.

Крилату ракету «Калібр» вдалося збили з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» 22 жовтня на півдні України. «Калібр» летів низько, тому українські системи ППО не могли її побачити, проте її помітили кілька пильних громадян. Вони сповістили про ракету в додатку, і за кілька секунд, як пише Сульдін, зенітники отримали цілевказання.

Зі слів розробника, система спрацювала так, як і передбачалося.