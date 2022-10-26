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Ракурс
Додаток «єППО» допоміг збити першу ракету, заявили розробники

Додаток «єППО» допоміг збити першу ракету, заявили розробники

26 жов 2022, 17:27
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Мобільний додаток «єППО» допоміг збити першу російську ракету. Про це повідомив один із розробників додатку з конструкторської групи «Технарі» Геннадій Сульдін.





Крилату ракету «Калібр» вдалося збили з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» 22 жовтня на півдні України. «Калібр» летів низько, тому українські системи ППО не могли її побачити, проте її помітили кілька пильних громадян. Вони сповістили про ракету в додатку, і за кілька секунд, як пише Сульдін, зенітники отримали цілевказання.

Зі слів розробника, система спрацювала так, як і передбачалося.

«єППО» замислювався саме як засіб відстеження низьколітаючих крилатих ракет, перш за все «Калібрів». Загроза типу Shahed зʼявилася набагато пізніше, — вказав він.

Джерело: Ракурс


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