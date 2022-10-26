Территориальная оборона показала захваченные позиции россиян

https://racurs.ua/n176172-territorialnaya-oborona-pokazala-zahvachennye-pozicii-rossiyan-video.html

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Бійці третьої роти 98-го батальйону Територіальної оборони «Азов» Дніпро показали захоплені позиції російських окупантів. Відеозапис 26 жовтня оприлюднила в Телеграм прес-служба ТрО «Азов» Дніпро.

Нагадаємо, на звільнених восени територіях ексгумували приблизно тисячу тіл загиблих військових і цивільних громадян. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що в результаті пошукової роботи вже ексгумували майже 450 в Ізюмі — на місці одного з наймасовіших поховань. Роботи з ексгумації тривають у співпраці із силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при обласних військово-цивільних адміністраціях.