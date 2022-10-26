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Ракурс
Територіальна оборона показала захоплені позиції росіян

Територіальна оборона показала захоплені позиції росіян (ВІДЕО)

26 жов 2022, 16:57
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Бійці третьої роти 98-го батальйону Територіальної оборони «Азов» Дніпро показали захоплені позиції російських окупантів. Відеозапис 26 жовтня оприлюднила в Телеграм прес-служба ТрО «Азов» Дніпро.





Нагадаємо, на звільнених восени територіях ексгумували приблизно тисячу тіл загиблих військових і цивільних громадян. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що в результаті пошукової роботи вже ексгумували майже 450 в Ізюмі — на місці одного з наймасовіших поховань. Роботи з ексгумації тривають у співпраці із силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при обласних військово-цивільних адміністраціях.

Джерело: Ракурс


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