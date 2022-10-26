Графіки відключення світла прокоментували в Офісі президента

https://racurs.ua/ua/n176170-grafiky-vidkluchennya-svitla-prokomentuvaly-v-ofisi-prezydenta.html

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Графіки відключення світла прокоментували на Банковій. Там запевнили, що Офіс президента спільно з обленерго, мерами міст, представниками обласних військових адміністрацій, «Укренерго» та Міненерго працює над вдосконаленням графіка відключення електроенергії.

Такий графік має стати для споживачів зрозумілішим, головне створювати якомога менше дискомфорту, наскільки це можливо в сьогоднішніх обставинах. Особливо враховуємо потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони, — написав у Телеграм заступник керівника офісу Зеленського Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, голова «Укренерго» пояснив, чому відключення електроенергії не завжди відбуваються за визначеними графіками та що на це впливає. Графіки відключень застосовують у конкретній ситуації, що склалася в енергосистемі в певний момент. Мета кожного оператора системи розподілу (обленерго) — виконати команду на обмеження споживачів від «Укренерго». Щоб зробити це швидко, іноді обленерго просто обирають енерговузли з найбільшим споживанням, в яких можна швидше відключити необхідний обсяг навантаження і збалансувати енергосистему.

«Укренерго» обіцяло проаналізувати списки споживачів, щоб зробити графіки відключень більш м’якими для споживачів і рівномірно розподілити навантаження.