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Ракурс
10 воїнів повернулися з полону, рф віддала тіло добровольця зі США

10 воїнів повернулися з полону, рф віддала тіло добровольця зі США

26 жов 2022, 15:55
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Обмін полоненими відбувся 26 жовтня між Україною і росією. В рамках обміну вдалося звільнити 10 українських воїнів та повернути тіло загиблого американського добровольця.





Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Телеграм.

За його словами, з полону визволили офіцера та дев’ятьох рядових і сержантів. Також було передане тіло ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

Нагадаємо, 17 жовтня Україна та росія обмінялись полоненими — додому вдалося повернути 108 жінок. 13 жовтня було звільнено з російського полону ще 20 військових: 14 воїнів ЗСУ, чотирьох воїнів Територіальної оборони, одного нацгвардійця та бійця Військово-морських сил.

Джерело: Ракурс


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