путин продолжает преследовать свои цели в войне с Украиной. Фото:

https://racurs.ua/n176191-putin-prodoljaet-presledovat-svoi-celi-v-voyne-s-ukrainoy-isw.html

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Висловлювання президента росії володимира путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких диктатор і розпочав цю повномасштабну війну.

Глава країни-агресора під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези. Він заявляв, що «Україна втратила суверенітет», а Сполучені Штати начебто використовують Україну «як таран проти росії, союзної держави рф та білорусі, ОДКБ і СНД». Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також безглузді заяви диктатора підтримав і спікер держдуми рф в’ячеслав володін, який наголосив, що «Україна стала колонією США».

На думку фахівців, така риторика кремля несумісна з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню, не кажучи вже про закінчення війни, яку розпочала країна-агресор.

Такі висловлювання агресора свідчать, що москва все ще прагне перемогти у війні, щоб змінити владу у Києві. Це, як планує путін, вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявляли, що засновник ПВК «Вагнера» і так званий «кухар Путіна» євген пригожин продовжує будувати військову структуру — паралельну до російського міноборони.