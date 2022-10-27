США успешно испытали гиперзвуковую ракету. Фото: Reuters

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Успішний тестовий запуск гіперзвукової ракети провели в Сполучених Штатах Америки.

Випробовували новітню зброю Військово-морські сили та армія США. Ракету запустили з приморського стартового майданчика у штаті Вірджинія у середу, 26 жовтня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Пентагону.

Американські чиновники заявили, що під час випробувань оцінювалися обладнання зв’язку і навігації гіперзвукової зброї, а також передові матеріали, які можуть витримувати високу температуру в реальних умовах гіперзвукового польоту.

Ракета летіла зі швидкістю, що у п’ятеро перевищує швидкість звуку.

Як відомо, у травні 2022 року військова авіація Сполучених Штатів успішно випробувала гіперзвукову ракету AGM-183A від компанії Lockheed Martin. Під час випробувань ракета досягла швидкості впʼятеро вищої за швидкість звуку. Вона розігналася до понад 6 тис. км/год.

Нагадаємо, компанія Maxar Technologies допоможе Міністерству оборони США створити систему попередження про ракетні напади гіперзвукової зброї. Її 14 супутників будуть готові до 2024 року, на орбіті вони з’являться у 2025 році.

Джерело: Reuters