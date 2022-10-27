путлер выплеснул новую серию бреда об "одном народе", великой россии и "коллективном Западе"

https://racurs.ua/n176210-putler-vyplesnul-novuu-seriu-breda-ob-odnom-narode-velikoy-rossii-i-kollektivnom-zapade.html

Ракурс

путін, який напав на Україну і порушив світовий порядок, заявив на форумі «Валдай-2022», що це нібито колективний Захід в останні роки робив кроки для загострення ситуації і йому доведеться починати «рівноправну розмову».

Президент Московії володимир путін виступив на Валдаї з промовою «Світ після гегемонії: справедливість та безпека для всіх». Російський диктатор у раніше розрекламованому виступі заявив, що нібито Захід, а не росія «заперечує суверенітет країн і народів, самобутність і унікальність, не рахується з інтересами інших держав».

Вони завжди грають на загострення — це і розпалювання війни в Україні, це провокації навколо Тайваню, і дестабілізація світового продовольчого та енергетичного ринків, — заявив лідер країни-агресора.

На думку воєнного злочинця путіна, зараз перед людством є два шляхи — або далі накопичувати тягар проблем, які всіх розчавлять, або все ж таки «разом спробувати знайти рішення. Заходу доведеться почати рівноправну розмову про спільне для нас майбутнє. І чим раніше, там краще».

Він також сказав, що російський та український народи єдині, це, мовляв, «історичний факт», а «єдиним справжнім гарантом суверенітету України могла бути лише росія, яка її створила».

Ми самі, нарешті, усвідомили весь час говоримо: ми велика, велика, ми велика країна! — сказав путін.

А ще лідер країни-агресора заявив, що «росія мала щось вирішити з людьми на Донбасі, які вісім років під обстрілами живуть».

Вони одні не виживуть — це очевидний факт, — сказав путін.

Він також вкотре поліз миритися із Заходом, натякаючи, що він може поступитися Україною і тоді все стане на місце.

Ми намагалися вибудувати відносини з Заходом та НАТО. Давайте перестанемо бути ворогами. Давайте жити дружно, — заявив путін і додав, що «завжди вірив і вірю в силу здорового глузду».

Решта «перлів» путлєра:

Культура скасування — це скасування культури. Культура скасування не дає розвиватися альтернативній думці. На Заході будь-яка альтернативна думка оголошується підривною. До спалювання книжок дійшли нацисти. Наразі до заборони Достоєвського докотилися західні батьки лібералізму. Я себе асоціюю з низами. Сім’я робітнича — батько технікум закінчив. Мама не мала освіти. Навіть середньої. І нянею працювала, і двірником. Я завжди дуже тонко відчуваю пульс того, чим живе пересічна людина. Західна цивілізація перестала бути єдиною, більшість населення зосереджено на сході. Втрачаючи перевагу, Захід перетворюється на меншість на світовій арені. Якщо західні еліти вважають, що можуть впровадити у свої суспільства тенденції, на кшталт гей-парадів і десятків гендерів, нехай роблять, що хочуть, але вони не мають права вимагати від інших слідувати в тому ж напрямі. Попереду на нас чекає найнебезпечніше і непередбачуване десятиліття.

Нагадаємо, напередодні форуму «Валдай-2022» The Economist написав, що російські еліти розуміють: путін програє, і думають про життя без диктатора.

Еліти спостерігають, як наступають ЗСУ, з рф тікають розумні люди, а Захід не повівся на енергетичний та ядерний шантаж росії. Через це у бік путіна все частіше лунають прокльони.

Видання наголошує, що це не означає, що путіна найближчим часом усунуть від влади, проте там вважають, що у росії починається найбурхливіший період пострадянської історії.

Ще рік тому виступ лідера росії на «Валдайському форумі» став би справжньою подією, яка б точно обговорювалася так або інакше за межами рф, вважає політолог Петро Олещук.