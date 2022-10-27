В Белом доме объяснили, может ли Байден переговорить с путиным на саммите G20

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Ракурс

Президент США Джо Байден «не має наміру» зустрічатися з путіним на саміті G20, який відбудеться в Індонезії у листопаді.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Натомість Байден зосередиться на альянсах і партнерствах під час поїздки, яка відбудеться через кілька днів після проміжних виборів, повідомляє CNN.

Раніше Байден заявляв, що не планує зустрічатись із путіним, але є одна обставина, за якої він міг це розглянути.

Слухай, у мене немає наміру зустрічатися з ним, але бачиш, якби він прийшов до мене на G20 і сказав: «Я хочу поговорити про звільнення Грайнер», я б зустрівся з ним, але це буде залежати, — сказав Байден журналісту CNN.

Кірбі також сказав, що президент США «пишається роботою, яку ми виконали в усьому світі, щоб зміцнити альянси та партнерства».

Я думаю, ви побачите, як президент Байден зосередиться на цьому, — сказав Кірбі.

У Білому домі також заявили, що американські сили дадуть відповідь у разі російської атаки на будь-яку американську інфраструктуру, зокрема й супутники.

Раніше представник Міністерства закордонних справ росії костянтин воронцов заявив, що восія може розглядати як свої законні цілі західні комерційні супутники, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

«Ракурс» повідомляв, що саміт «Групи двадцяти» (G20), який має пройти 15−16 листопада на індонезійському острові Балі, можуть відвідати президент України Володимир Зеленський та російський лідер володимир путін.

Посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс в інтервʼю The National заявив, Зеленський і воєнний злочинець рф погодилися відвідати саміт країн G20. При цьому спікер президента України Сергій Никифоров зазначив, що остаточне рішення Київ ще не ухвалив.