ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов. Инфографика: Генштаб

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Збройні сили України за добу знищили майже тисячу російських окупантів.

У суботу, 29 жовтня, найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Лиманському напрямках. Загалом на всіх ділянка фронту було знищено 950 загарбників. А військові втрати рф з початку повномасштабного вторгнення склали вже 71 тис. 200 осіб. Про це 30 жовтня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також вчора було знищено 13 танків, 52 бойових броньованих машини, 16 артсистем, три РСЗВ, дві системи ППО та 13 автомобілів. Також було збито один літак, шість безпілотників та одна крилата ракета.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 жовтня орієнтовно склали:

особового складу — близько 71 тис. 200 (+950) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 672 (+13) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 453 (+52) од,

артилерійських систем — 1 тис. 724 (+16) од,

РСЗВ — 383 (+3) од,

засоби ППО — 197 (+2) од,

літаків — 274 (+1) од,

гелікоптерів — 252 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 412 (+6),

крилаті ракети — 352 (+1),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 120 (+13) од,

спеціальна техніка — 154 (+2).

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що ЗСУ майже повністю знищили відправлений в Україну 11 армійський корпус із Калінінграда. До його складу входили артилерія, ракети, війська ППО, а з кінця лютого нараховувалося не менше 12 тис. військових.