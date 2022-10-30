Италия передала Украине десятки САУ М109L. Фото:

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Ракурс

Військову допомогу Україна отримала від Італії.

До нового пакету увійшли від 20 до 30 самохідних артилерійських установок М109L. Військова техніка спочатку пройде перевірку, а потім відправиться на фронт. Про це повідомило видання La Repubblica з посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться про те, що українці високо цінують допомогу у вигляді самохідок, бо вони потрібні для боротьби з російською агресією. Крім того, ЗМІ пише, що в ЗСУ закінчуються снаряди для радянської артилерії, тому саме Київ прагне отримати західні зразки озброєння.

Зазначається, що саме уряд Маріо Драгі ухвалив рішення про передачу Україні САУ. Скільки точно М109L відправили для української армії, точно невідомо.

Окрім того, Італія передала шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MLRS.

Офіційні відомості про постачання Україні цих САУ поки не надходили.

Як відомо, М109L — це модернізований варіант американської САУ M109. Італія випустила сотні одиниць цих артилерійських установок за часів холодної війни. Самохідка має 155-мм гармату й стріляє боєприпасами стандартів НАТО.

Нагадаємо, 28 жовтня Associated Press з посиланням на американських посадовців повідомила, що Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 млн дол.

Джерело: La Repubblica