Рашисты взорвали мост через реку Красная в Луганской области — Гайдай (ФОТО)https://racurs.ua/n176299-rashisty-vzorvali-most-cherez-reku-krasnaya-v-luganskoy-oblasti-gayday-foto.htmlРакурс
Російські загарбники підірвали міст через через річку Красна біля села Красноріченського Луганської області.
Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Їм дуже страшно, бо ми дуже близько, — наголошує Гайдай.
Селище Красноріченське розташоване між Сватовим і Кремінною. У цьому районі наразі відбувається контрнаступ ЗСУ, тож в такий спосіб окупанти, ймовірно, намагаються його сповільнити.
Гайдай раніше також повідомив, що командування рашистів поставило своїм військам задачу зупинити просування ЗСУ
Після щільних обстрілів, рашисти відправляють до взводу бійців на розвідку. Традиційно, ніхто не повертається. Орки постійно втрачають «гарматне м‘ясо», яке кидають в населені пункти для визначення напрямку вогню та наявності українських захисників, — наголошує чиновник.