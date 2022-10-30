Взорванный мост в Луганской области, фото: Сергей Гайдай

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Російські загарбники підірвали міст через через річку Красна біля села Красноріченського Луганської області.

Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Їм дуже страшно, бо ми дуже близько, — наголошує Гайдай.

Селище Красноріченське розташоване між Сватовим і Кремінною. У цьому районі наразі відбувається контрнаступ ЗСУ, тож в такий спосіб окупанти, ймовірно, намагаються його сповільнити.

Гайдай раніше також повідомив, що командування рашистів поставило своїм військам задачу зупинити просування ЗСУ