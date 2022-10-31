Заместитель Ермака под давлением отказался от подаренного Украине Chevrolet Tahoe

https://racurs.ua/n176332-zamestitel-ermaka-pod-davleniem-otkazalsya-ot-podarennogo-ukraine-chevrolet-tahoe.html

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Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, заявив, що відмовляється від службового автомобіля Chevrolet Tahoe, яке прибуло в Україну як гуманітарна допомога.

Машину найближчим часом передадуть у прифронтові регіони.

За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 тис. км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду, — сказав заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

Також він зазначив, що передасть від себе три пікапи для потреб ЗСУ.

Компанія General Motors передала Україні позашляховик Chevrolet Tahoe для гуманітарних цілей, але заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко використовує його як службовий, йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Авто почало зʼявлятися в його відео навесні — тоді General Motors відповіла на заклик української влади та передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовувати для гуманітарних цілей, зокрема щоб вивозити людей із зони бойових дій.

Авто передали Міністерству інфраструктури України. Bihus.Info зазначає, що потім машини розподілили між установами — щонайменше один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами, яке опікується Офісом президента України.

Тимошенко не бачить у цьому проблеми: «Це не моя особиста автівка. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс президента».