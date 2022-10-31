Оккупанты расширили «зону депортации» из Херсона

https://racurs.ua/n176342-okkupanty-rasshirili-zonu-deportacii-iz-hersona.html

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Призначена московитами «влада» Херсонської області вирішила розширити зону евакуації на 15 км.

Це стосується населених пунктів Новокаховського, Голопристанського, Олешківського, Каховського, Горностаївського, Великолепетихського та Верхньорогачицького районів.

Про це заявив у відеозверненні 31 жовтня гауляйтер регіону володимир сальдо.

Він пояснив, що так звана евакуація дозволить створити ешелоновану оборону, яка «дасть змогу відбити напад українських збройних формувань та захистити мирних жителів».

сальдо обіцяє розповсюдити на всіх евакуйованих так звану програму допомоги: одноразову виплату 100 тис. рублів, а також оформлення житлового сертифіката на купівлю житла в росії.

18 жовтня сальдо оголосив про «організоване переміщення цивільного населення» на лівий берег Дніпра, яке відбувається на тлі наступу ЗСУ на півдні України.