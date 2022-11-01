ВСУ уничтожили 650 российских оккупантов за сутки. Фото: Генштаб

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Ракурс

Військові втрати росії зростають з кожним днем — вже ліквідовано 72 тис. 470 солдатів та офіцерів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони знищили 650 загарбників. Також було спалено 12 танків, 16 броньовиків, дві артилерійські системи та 13 машин. Тапко було збито чотири гелікоптери, два безпілотники та 45 ракет. Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це 1 листопада повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 72 тис. 470 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 698 (+12) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 501 (+16) од,

артилерійських систем — 1 тис. 730 (+2) од,

РСЗВ — 383 (+0) од,

засоби ППО — 197 (+0) од,

літаків — 276 (+1) од,

гелікоптерів — 257 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 415 (+2),

крилаті ракети — 397 (+45),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 143 (+15) од,

спеціальна техніка — 154 (+0).

Нагадаємо, 29 жовтня добові військові втрати російської федерації у війні з Україною побили новий рекорд — за добу ЗСУ ліквідували 950 російських солдатів та офіцерів.