Отключение света 1 ноября состоится в семи областях

Отключение света произойдет в семи областях. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/n176354-otkluchenie-sveta-1-noyabrya-sostoitsya-v-semi-oblastyah.html

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Обмеження енергопостачання триває в Україні після того, як російські окупанти завдали масованих ракетних ударів по об'єктах енергетики.

У вівторок, 1 листопада, віялові відключення світла очікується у семи областях. Тимчасово вимикатимуть від мережі місто Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську та Полтавську області. Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

В компанії пояснили, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі. Також це дозволить підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо, 31 жовтня після російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України в Києві частково зникло світло та вода. Однак вранці 1 листопада мер Віталій Кличко повідомив, що водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Проблеми з енергопостачанням у столиці також усунули.