Ракета «Кинжал» на российском истребителе. Фото:

https://racurs.ua/n176353-rf-mogla-perebrosit-v-belarus-giperzvukovye-rakety-kinjal-britanskaya-razvedka.html

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Російські гіперзвукові ракети «Кинджал» можуть бути вже на території білорусі.

Країна-агресор, ймовірно, перекинула ці ракети до білорусі. На білоруському аеродромі «Мачулищи» припарковані два винищувачі МіГ-31К, які здатні нести «Кинджали». Біля літаків зберігався контейнер, який, ймовірно, пов’язаний з цими балістичними снарядами. Про це 1 листопада повідомило Міністерство оборони Великої Британії та опублікувало супутникові знімки у Twitter.

Британська розвідка зазначає, що рф використовує ці ракети з 2018 року, проте раніше їх не фіксували у білорусі. Інколи «Кинджали» запускалися по території України, але запаси цих ракет дуже обмежені.

Також британці зазначають, що розміщення «Кинджалів» у білорусі дає москві невелику додаткову перевагу з погляду поразки додаткових цілей на території України.

Але найімовірніше, що розгортання ворог здійснював для того, щоб дати сигнал Заходу і представити білорусь як дедалі більш замішану у війні проти України.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що на 40 російських летовищах розміщені 800 одиниць авіаційної техніки. Серед них десь приблизно 400−450 літаків та 350 гелікоптерів.