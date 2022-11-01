Составители Collins назвали слово 2022 года, Kyiv – в первой десятке

https://racurs.ua/n176366-sostaviteli-collins-nazvali-slovo-2022-goda-kyiv-v-pervoy-desyatke.html

Ракурс

Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary обрали словом 2022 «permacrisis».

Термін є похідним від permanent (постійний) і crisis (криза) і означає «тривалий період нестабільності та невпевненості».

Як зазначається на сайті словника, це одне з кількох слів, що характеризують кризи, що продовжуються, з якими стикаються Велика Британія та світ, включаючи політичну нестабільність, війну в Україні, зміну клімату та підвищення рівня вартості життя.

Серед інших до десятки головних слів 2022 року за версією Collins також увійшли:

Kyiv — назва столиці України в новому написанні замість раніше прийнятої російськомовної вимови Kiev;

partygate — збірна назва скандалу навколо колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який проводив вечірки під час пандемії;

Carolean — прикметник, що стосується всього, що пов’язано з новим королем Великої Британії Карлом III;

warm bank — місце, куди можуть прийти погрітися громадяни, які не можуть дозволити собі опалювати власне житло;

quiet quitting — практика виконання обсягу робіт трохи більше, ніж передбачено за договором.

Словом 2021 року за версією словника Collins English Dictionary став NFT (non-fungible token, токен, що «невзаємозамінний»).

А от укладачі провідного американського тлумачного словника Merriam-Webste словом 2021 року обрали іменник «вакцина». У порівнянні з 2020 роком частота згадок цього слова зросла на 601%, а у порівнянні з 2019 роком — на 1048%.