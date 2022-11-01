россия выстрелила 31 октября по Украине два годовых бюджета Адыгеи

https://racurs.ua/n176367-rossiya-vystrelila-31-oktyabrya-po-ukraine-dva-godovyh-budjeta-adygei.html

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31 жовтня росія здійснила чергову атаку проти України із застосуванням ракет різних типів та БПЛА. У Forbes підрахували, що сумарно країна-агресор потратила на це 760 млн дол.

Це два річні бюджети республіки Адигея — одного зі суб'єктів рф, оскільки 760 млн доларів — це 46,8 млрд рублів, а річний бюджет республіки Адигея — суб'єкта рф в північно-західній частині Кавказу — у 2020 році становив 23,2 млрд рублів.

Отож, за кілька годин ракетного терору проти України росіяни виклали кошти, якими могли б два роки забезпечувати цю республіку.

Нагадаємо, російські нацисти 31 жовтня завдали чергові масовані удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури. Ворог здійснив кілька хвиль ракетних атак. 44 крилаті ракети знищили сили та засобами ППО.

Рашисти випустили:

55 крилатих ракет Х-101 — вартість однієї 13 млн дол.;

22 зенітні ракети до С-300 — 2 млн дол. за одну;

одна авіаційна ракета Х-59.

п’ять БПЛА різних типів.

Один з обʼєктів енергохолдингу ДТЕК зазнав серйозних пошкоджень унаслідок ракетних ударів. У ДТЕК пояснили, що через обстріл пошкоджені енергооб'єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони.

В «Укренерго» повідомили, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми одразу в кількох регіонах. Тож вводитимуть графіки аварійного відключення електропостачання для промислових і побутових споживачів у всіх регіонах.