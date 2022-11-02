Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ночью 13 иранских «Шахедов» атаковали Украину - ВСУ сбили 12

Ночью 13 иранских «Шахедов» атаковали Украину — ВСУ сбили 12

2 ноя 2022, 08:25
999

Збройні сили України в ніч на 2 листопада збили 12 з 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Про це у середу вранці повідомляють Повітряні сили ЗСУ.





12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави, — повідомили Повітряні сили у Фейсбук.

Противник атакував Україну зі східного напрямку. Зокрема шість безпілотників вдалося приземлити зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Схід».

Ще шість — у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» — із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров