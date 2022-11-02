Ночью 13 иранских «Шахедов» атаковали Украину - ВСУ сбили 12

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Збройні сили України в ніч на 2 листопада збили 12 з 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Про це у середу вранці повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави, — повідомили Повітряні сили у Фейсбук.

Противник атакував Україну зі східного напрямку. Зокрема шість безпілотників вдалося приземлити зенітними ракетними підрозділами, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Схід».

Ще шість — у зоні відповідальності повітряного командування «Центр» — із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.