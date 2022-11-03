Россияне шокированы своими старыми БМП в Украине и называют их "алюминиевыми банками"

https://racurs.ua/n176421-rossiyane-shokirovany-svoimi-starymi-bmp-v-ukraine-i-nazyvaut-ih-aluminievymi-bankami.html

Ракурс

Російські солдати, які служать в Україні, розчаровані тим, що змушені користуватися старими бойовими машинами піхоти, які вони описують як алюмінієві банки.

Британська розвідка у звіті про війну в Україні 3 листопада повідомила, що у середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день. Це приблизно дорівнює кількості техніки одного батальйону.

Британці припускають, що саме через цю обставину, останніми тижнями росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів білорусі.