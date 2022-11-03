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Россияне шокированы своими старыми БМП в Украине и называют их "алюминиевыми банками"
Россияне шокированы своими старыми БМП в Украине и называют их «алюминиевыми банками»https://racurs.ua/n176421-rossiyane-shokirovany-svoimi-starymi-bmp-v-ukraine-i-nazyvaut-ih-aluminievymi-bankami.htmlРакурс
Російські солдати, які служать в Україні, розчаровані тим, що змушені користуватися старими бойовими машинами піхоти, які вони описують як алюмінієві банки.
Британська розвідка у звіті про війну в Україні 3 листопада повідомила, що у середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день. Це приблизно дорівнює кількості техніки одного батальйону.
Британці припускають, що саме через цю обставину, останніми тижнями росія, ймовірно, вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів білорусі.
Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у російському шляху ведення війни. Збройні сили в Україні зараз відчувають труднощі частково через неповне постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справної заміни броньованих машин, — констатує Міноборони Великої Бриатнії.
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