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Ракурс
Теперь только вплавь - ВСУ уничтожили российские катера возле Антоновского моста

Теперь только вплавь — ВСУ уничтожили российские катера возле Антоновского моста (ФОТО)

3 ноя 2022, 11:51
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Сили оборони України знищили декілька російських катерів біля Антонівського мосту. Упродовж 2 листопада та увечері середи пабліки повідомляли про вибухи в районі мосту.





Сьогодні з’явилися фото наслідків роботи ЗСУ — розтрощені біля пірса російські катери.

Нагадаємо, 2 листопада на Херсонщині окупаційна влада заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро. Рішення обумовлюють закінченням так званої евакуації. Свою роботу припиняє і остання понтонна переправа поблизу Антонівського мосту.

Тим часом у Голій Пристані Херсонської області знищено будівлю адміністрації, яку зайняла окупаційна адміністрація. Її представники заявили про удар HIMARS. Епіцентром влучання став кабінет так званого голови місцевої адміністрації Геннадія Недялкова.

Вранці 3 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи на території заводу «Рефма». Там росіяни облаштували свій штаб, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Источник: Ракурс


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