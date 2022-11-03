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Ракурс
В армии Украины разрешили брать отпуска во время военного положения

В армии Украины разрешили брать отпуска во время военного положения

3 ноя 2022, 15:17
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Парламент дозволив військовослужбовцям під час воєнного стану йти у відпустку. Її тривалість — не більше 10 днів без урахування часу, необхідного для проїзду в місце відпустки в межах України. Грошові виплати на цей період зберігаються.





За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів, повідомив очільник фракції «Голос» Ярослав Железняк. 3 листопада законопроект прийняли у першому читанні та в цілому.

Раніше можна було брати відпустку тільки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Відповідні зміни проголосовано в першому читанні законопроекту № 8081 про внесення зміни до п. 18 ст. 10−1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Источник: Ракурс


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