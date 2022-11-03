Зеленский сделал заявление относительно своего участия на саммите G20. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n176444-zelenskiy-sdelal-vajnoe-zayavlenie-o-svoem-uchastii-na-sammite-g20.html

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Президент України Володимир Зеленський не братиме участь у саміті «Великої двадцятки» на Балі, якщо туди прибуде президент країни-агресора рф володимир путін.

Україна готується до майбутнього саміту G20. Це обговорювалося під час телефонної розмови українського глави держави з лідером Індонезії Джоко Відодо. Сьогодні, 3 листопада, українська влада знову отримала запрошення на саміт. Про це Зеленський заявив під час брифінгу, який транслювали в ефірі національного телемарафону.

Не стежу за участю інших у саміті «Двадцятки». Позиція моя особиста і позиція України полягала в тому, що якщо лідер російської федерації братиме участь, то Україна не братиме участі. Подивимося, як буде в майбутньому, — наголосив він.

Як відомо, саміт G20 пройде 15 листопада 2022 року на острові Балі.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що президент США Джо Байден «не має наміру» зустрічатися з путіним на саміті G20. Натомість американський лідер зосередиться на альянсах і партнерствах під час поїздки.