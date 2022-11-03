СМИ назвали фамилии россиян, которые подстрекали Путина к войне. Фото:

https://racurs.ua/n176446-the-times-nazvalo-familii-rossiyan-kotorye-ubedili-putina-vtorgnutsya-v-ukrainu.html

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Ідеологи повномасштабного вторгнення росії в Україну стали відомі суспільству.

Розпочати криваву війну президента рф володимира путіна підбурювали секретар радбезу росії микола патрушев, директор федеральної служби безпеки олександр бортніков та мільярдер юрій ковальчук. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що через вік диктатора керівники силових відомств вирішили, що у них закінчується час для остаточного вирішення питання «західної агресії». Вони вважали, що для цього потрібно остаточно вирішити «проблему України».

Один з співрозмовників видання під псевдонімом Сергій Рудий, який був джерелом в уряді рф розповів, що до середини літа 2021 року в найближчому оточенні путіна сформувалася «критична маса» думок про необхідність завдання військового удару. При цьому формат «удару» на той момент не був визначений.

Повідомляється, що рішення про вторгнення патрушев та бортніков ухвалили вже до кінця літа 2021 року. Їм залишалося лише переконати в цьому путіна та підготувати армію до вторгнення.

При цьому ЗМІ називає міністра оборони сергія шойгу «виконавцем, що вагається». А більшість представників російської еліти взагалі нічого не знали про плани війни.

Крім того, джерело розповіло журналістам, що речник кремля дмитро пєсков після 24 лютого заявив, що більшість членів ради безпеки дізналися про підготовку вторгнення лише на засіданні 21 лютого.

Нагадаємо, аналітики американський «Інституту вивчення війни» (ISW) вважають, що російський диктатор володимир путін чекає на зиму і настання холодів, аби зрозуміти, чи не змінять країни Заходу ставлення до України.

Джерело: The Times