Путін чекає на зиму, щоб “зламати волю Європи” - ISW

https://racurs.ua/ua/n176311-putin-chekaie-na-zymu-schob-zlamaty-volu-ievropy-isw.html

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Американський «Інститут вивчення війни» (ISW) припускає, що воєнний злочинець президент росії володимир путін чекає на зиму і настання холодів, аби зрозуміти, чи не змінять країни Заходу ставлення до України.

ISW прогнозує, що москва продовжуватиме проводити звичайні військові операції до 2023 року, а не переходитиме до застосування тактичної ядерної зброї, або зменшить свої цілі, намагаючись досягти конкретних результатів.

Путін прагнутиме утримати нині окуповані території, завойовувати нові позицій та створювати умови для краху західної підтримки України. У кремлі сподіваються на крах підтримки Києва цієї зими.

Окрім цього, за прогнозами аналітиків ISW, малоймовірно, що путін піде на прямий військовий конфлікт з НАТО.

За даними ISW, поєднання щойно завершеної часткової мобілізації резерву та щорічного призовного циклу, створює ще дві ймовірні хвилі російських військ, які воюватимуть в Україні — одна з них поповнить ряди загарбників протягом наступних кількох тижнів, а інша почне вливатися навесні 2023 року.