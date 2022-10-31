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“Укрзалізниця” вказала, які поїзди затримаються через ракетні удари рф

«Укрзалізниця» вказала, які поїзди затримаються через ракетні удари рф

31 жов 2022, 09:30
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«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через ранковий обстріл енергетичної інфраструктури, який нині триває в Україні.





У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух… 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком, — вказала прес-служба «Укрзалізниці» 31 жовтня у Телеграм-повідомленні.

Наразі із затримкою понад 30 хвилин прямує поїзд № 81/82 Київ — Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:

  • № 712 Київ — Краматорськ;

  • № 732 Київ — Дніпро.

Нагадаємо, на Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних об'єктів в районі Світловодська. На місці влучання ліквідують пожежу. Також росіяни завдали ударів по Харкову та Чугуївському району, для атаки використали ракети С-300. У Харкові тимчасово не працюють трамваї та тролейбуси. У Запоріжжі воєнні злочинці рф завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, в місті виникли відключення електроенергії.

Джерело: Ракурс


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