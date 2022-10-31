Момент збиття двох ракет над Київщиною показали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n176313-moment-zbyttya-dvoh-raket-nad-kyyivschynou-pokazaly-zmi-video.html

Ракурс

Влучну роботу української Протиракетної оборони показали на відео — над Київською областю вдалося збити дві російські ракети. Момент збиття ворожих ракет оприлюднив 31 жовтня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, росіяни з ранку атакували низку українських регіонів. На Київщині, Вінниччині та Полтавщині працюють сили ППО. На Черкащині росіяни атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — частину області знеструмлено. У Запоріжжі також атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — область без енергопостачання.