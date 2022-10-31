Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Момент збиття двох ракет над Київщиною показали ЗМІ

Момент збиття двох ракет над Київщиною показали ЗМІ (ВІДЕО)

31 жов 2022, 09:04
999

Влучну роботу української Протиракетної оборони показали на відео — над Київською областю вдалося збити дві російські ракети. Момент збиття ворожих ракет оприлюднив 31 жовтня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Нагадаємо, росіяни з ранку атакували низку українських регіонів. На Київщині, Вінниччині та Полтавщині працюють сили ППО. На Черкащині росіяни атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — частину області знеструмлено. У Запоріжжі також атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — область без енергопостачання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів