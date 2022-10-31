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Ракурс
Момент ликвидации двух ракет над Киевщиной показали СМИ

Момент ликвидации двух ракет над Киевщиной показали СМИ (ВИДЕО)

31 окт 2022, 09:04
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Влучну роботу української Протиракетної оборони показали на відео — над Київською областю вдалося збити дві російські ракети. Момент збиття ворожих ракет оприлюднив 31 жовтня фронтовий кореспондент Андрій Цаплієнко.





Нагадаємо, росіяни з ранку атакували низку українських регіонів. На Київщині, Вінниччині та Полтавщині працюють сили ППО. На Черкащині росіяни атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — частину області знеструмлено. У Запоріжжі також атакували один із об'єктів критичної інфраструктури — область без енергопостачання.

Источник: Ракурс


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