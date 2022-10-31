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“Укрзализныця” указала, какие поезда задержатся из-за ракетных ударов рф
«Укрзализныця» указала, какие поезда задержатся из-за ракетных ударов рфhttps://racurs.ua/n176315-ukrzaliznycya-ukazala-kakie-poezda-zaderjatsya-iz-za-raketnyh-udarov-rf.htmlРакурс
«Укрзалізниця» попередила про затримку поїздів через ранковий обстріл енергетичної інфраструктури, який нині триває в Україні.
У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух… 80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком, — вказала прес-служба «Укрзалізниці» 31 жовтня у Телеграм-повідомленні.
Наразі із затримкою понад 30 хвилин прямує поїзд № 81/82 Київ — Ужгород.
Також затримуються такі рейси швидкісних поїздів:
№ 712 Київ — Краматорськ;
№ 732 Київ — Дніпро.
Нагадаємо, на Кіровоградщині російські ракети влучили в один з енергетичних об'єктів в районі Світловодська. На місці влучання ліквідують пожежу. Також росіяни завдали ударів по Харкову та Чугуївському району, для атаки використали ракети С-300. У Харкові тимчасово не працюють трамваї та тролейбуси. У Запоріжжі воєнні злочинці рф завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури, в місті виникли відключення електроенергії.
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