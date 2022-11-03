Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Залужный в Telegram

https://racurs.ua/n176452-armiya-rf-vtroe-uvelichila-intensivnost-atak-zalujnyy-o-situacii-na-fronte.html

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Російські збройні сили втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту.

Загалом ворог проводить щодня до 80 атак. Ситуація на фронті напружена, але контрольована. Про війну на фронті з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі говорив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це він 3 листопада повідомив у Telegram.

Він розповів американському союзнику, що Україна мужньо обороняється завдяки майстерності українських воїнів. Сторони також обговорили проблему російських ракетних атак та застосування ворогом іранських дронів-камікадзе.

Залужний відзначив, що партнери України розуміють необхідність постачання Україні систем ППО й докладають до цього значних зусиль.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що перед українським військом стоять чотири ключові завдання — звільнення окупованих територій, не допущення захоплення нових ділянок, забезпечення прикриття об'єктів критичної української інфраструктури засобами ППО та продовження формування й підготовка резервів для ведення майбутніх боїв.