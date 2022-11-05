Во время освобождения Луганщины, скриншот видео

https://racurs.ua/n176501-na-osvobojdennoy-territorii-luganschiny-zaderjali-dvuh-kollaborantov-video.html

Ракурс

У деокупованих населених пунктах Сватівського району Луганської області правоохоронці під час проведення стабілізаційних заходів затримали двох активних помічників російських загарбників.

Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-центр СБУ, на сторінці якого також опубліковане відео відповідної спецоперації.

Завдяки системним контррозвідувальним заходам СБУ і допомозі українських патріотів, практично всі колаборанти і зрадники вже встановлені, їхня діяльність ретельно задокументована, — наголошують у СБУ.

Нагадаємо, у деокупованому селищі Харківщини затримали місцевого депутата, який під час російської окупації регіону одним із перших пішов на співпрацю з ворогом й вивозив українське зерно до рф.