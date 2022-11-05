Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під час звільнення Луганщини, скріншот відео

На звільненій території Луганщини затримали двох колаборантів (ВІДЕО)

5 лис 2022, 14:32
999

У деокупованих населених пунктах Сватівського району Луганської області правоохоронці під час проведення стабілізаційних заходів затримали двох активних помічників російських загарбників.





Про це сьогодні, 5 листопада, повідомляє прес-центр СБУ, на сторінці якого також опубліковане відео відповідної спецоперації.

Завдяки системним контррозвідувальним заходам СБУ і допомозі українських патріотів, практично всі колаборанти і зрадники вже встановлені, їхня діяльність ретельно задокументована, — наголошують у СБУ.

Нагадаємо, у деокупованому селищі Харківщини затримали місцевого депутата, який під час російської окупації регіону одним із перших пішов на співпрацю з ворогом й вивозив українське зерно до рф.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів