Уничтоженный дом культуры в Гуляйполе, фото: Гуляйпольская городская территориальная община

https://racurs.ua/n176540-rossiyane-unichtojili-dom-kultury-i-sporta-v-gulyaypole-foto.html

Ракурс

Російські загарбники знищили будинок культури та спорту в місті Гуляйполе Запорізької області.

Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Гуляйпільської міської територіальної громади, де також опубліковані фото знищеної будівлі.

«Цієї ночі було знищено великий зал КСК Сучасник. Скільки концертів, перемог, досягнень і зустрічей. Це все тепер у нашій пам’яті. Наше містечко, наше зранене, нескорене Гуляйполе, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні знищили двоповерхову будівлю комерційного підприємства в обласному центрі Запорізької області. В результаті загинув син власників підприємства.