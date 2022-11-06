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Ракурс
Знищений будинок культури у Гуляйполі, фото: Гуляйпільська міська територіальна громада

Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі (ФОТО)

6 лис 2022, 18:25
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Російські загарбники знищили будинок культури та спорту в місті Гуляйполе Запорізької області.





Про це сьогодні, 6 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Гуляйпільської міської територіальної громади, де також опубліковані фото знищеної будівлі.

«Цієї ночі було знищено великий зал КСК Сучасник. Скільки концертів, перемог, досягнень і зустрічей. Це все тепер у нашій пам’яті. Наше містечко, наше зранене, нескорене Гуляйполе, — наголошується в повідомленні.

Знищений будинок культури у Гуляйполі, фото: Гуляйпільська міська територіальна громада

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні знищили двоповерхову будівлю комерційного підприємства в обласному центрі Запорізької області. В результаті загинув син власників підприємства.

Джерело: Ракурс


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