Рашисты повредили железную дорогу на Сумщине, изменено расписание движения поездов

Российские обстрелы повредили железную дорогу в Сумской области

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Ракурс

На Сумщині через російські обстріли була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.

У зв’язку з цим були внесені зміни у розклад руху потягів. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 6 листопада, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

В «Укрзалізниці» вже повідомили, що через пошкодження інфраструктури закрито перегін Ворожба — Білопілля. Тож деякі поїзди прямуватимуть із затримкою та зміненим розкладом:

поїзд № 45 Харків — Ужгород прямує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку;

поїзд № 259 Суми — Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на поїзди № 45 і № 259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку;

поїзд № 780 Київ — Суми прямує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми у Ворожбі чекатимуть автобуси;

поїзд № 780 вирушить зі станції Ворожба орієнтовно о 21.00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 01.00) із зупинками на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди № 45 і № 259.