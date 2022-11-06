Рашисты повредили железную дорогу на Сумщине, изменено расписание движения поездов

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Российские обстрелы повредили железную дорогу в Сумской области
Рашисты повредили железную дорогу на Сумщине, изменено расписание движения поездовhttps://racurs.ua/n176542-rashisty-povredili-jeleznuu-dorogu-v-sumskoy-oblasti-izmeneno-raspisanie-dvijeniya-poezdov.htmlРакурс
На Сумщині через російські обстріли була пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянці між Сумами та Конотопом.
У зв’язку з цим були внесені зміни у розклад руху потягів. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 6 листопада, повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
В «Укрзалізниці» вже повідомили, що через пошкодження інфраструктури закрито перегін Ворожба — Білопілля. Тож деякі поїзди прямуватимуть із затримкою та зміненим розкладом:
- поїзд № 45 Харків — Ужгород прямує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку;
- поїзд № 259 Суми — Івано-Франківськ із Сум поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на поїзди № 45 і № 259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку;
- поїзд № 780 Київ — Суми прямує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми у Ворожбі чекатимуть автобуси;
- поїзд № 780 вирушить зі станції Ворожба орієнтовно о 21.00 до Києва (прибуття в Київ орієнтовно о 01.00) із зупинками на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди № 45 і № 259.
Орієнтовний час прибуття на станцію Київ-Пас. поїзда № 259 — 06:00
07.11.2022(+5 год), поїзда № 45 — 02:00 07.11.2022(+3 год), — зазначають в «Укрзалізниці».
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