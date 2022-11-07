Пожар в Донецке, видео скриншот

https://racurs.ua/n176549-v-okkupirovannom-donecke-vsu-noch-gorelo-zdanie-jeleznodorojnoy-administracii-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на сьогодні, 7 листопада, сталася масштабна пожежа в будівлі залізничної адміністрації, розташованої у Ворошилівському районі міста.

Відповідні відеозаписи, зняті очевидцями, з’явилися у соцмережах.

Окупанти стверджують, що будівлю нібито «обстріляли з РСЗВ Himars», в результаті чого снарядом було пробито стіну між третім та четвертим поверхами, що спричинило пожежу.

Вранці пожежу вже ліквідували. За словами окупантів, для боротьби з вогнем були залучені 18 одиниць техніки та 60 пожежників.

Водночас речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що пожежники в окупованому Донецьку не могли загасити полум’я, оскільки в гідрантах не було води.