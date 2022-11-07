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Украинские военные уничтожили еще один дрон врага, фото: 28-я бригада имени Рыцарей Зимнего похода
Украинские военные сбили вражеского «Шахида» из стрелкового оружия (ФОТО)https://racurs.ua/n176557-ukrainskie-voennye-sbili-vrajeskogo-shahida-iz-strelkovogo-orujiya-foto.htmlРакурс
Українські військові зі стрілецької зброї збили ще один іранський дрон-камікадзе «Shahed-136». Такі дрони рашисти застосовують у війні проти України, видаючи їх за продукції власного ВПК під назвою «Герань-2».
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.
Мобільний підрозділ Курта 28-й омбр, який нещодавно знищив Shahed Герань-1, цього разу приземлили і Герань-2. Воїни ще раз вивели БПЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі, — вказано в повідомленні. — Тепер ця купка металобрухту нікому не зашкодить, а хлопці вже чатують за наступними.
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