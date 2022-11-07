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Украинские военные уничтожили еще один дрон врага, фото: 28-я бригада имени Рыцарей Зимнего похода

Украинские военные сбили вражеского «Шахида» из стрелкового оружия (ФОТО)

7 ноя 2022, 13:56
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Українські військові зі стрілецької зброї збили ще один іранський дрон-камікадзе «Shahed-136». Такі дрони рашисти застосовують у війні проти України, видаючи їх за продукції власного ВПК під назвою «Герань-2».





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.

Мобільний підрозділ Курта 28-й омбр, який нещодавно знищив Shahed Герань-1, цього разу приземлили і Герань-2. Воїни ще раз вивели БПЛА з ладу стрілецькою зброєю, після чого він здетонував у повітрі, — вказано в повідомленні. — Тепер ця купка металобрухту нікому не зашкодить, а хлопці вже чатують за наступними.

Українські військові знищили ще один дрон ворога, фото: 28-а бригада імені Лицарів Зимового походу

Источник: Ракурс


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