Украинские военные уничтожили еще один дрон врага, фото: 28-я бригада имени Рыцарей Зимнего похода

https://racurs.ua/n176557-ukrainskie-voennye-sbili-vrajeskogo-shahida-iz-strelkovogo-orujiya-foto.html

Ракурс

Українські військові зі стрілецької зброї збили ще один іранський дрон-камікадзе «Shahed-136». Такі дрони рашисти застосовують у війні проти України, видаючи їх за продукції власного ВПК під назвою «Герань-2».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.