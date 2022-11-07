Українські військові знищили ще один дрон ворога, фото: 28-а бригада імені Лицарів Зимового походу

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Ракурс

Українські військові зі стрілецької зброї збили ще один іранський дрон-камікадзе «Shahed-136». Такі дрони рашисти застосовують у війні проти України, видаючи їх за продукції власного ВПК під назвою «Герань-2».

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового походу.