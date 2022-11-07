На спутниковых фото обнаружили более 1500 новых могил, замеченных вблизи Мариуполя

На супутникових знімках зафіксовано 1500 нових могил поблизу Маріуполя.

В період із червня до жовтня 2022 року на місці масового поховання в районі селища Старий Крим з’явилося ще півтори тисячі нових могил. Про це довідалися з нових супутникових знімків поховань поруч з Маріуполем.

Зображення від компанії Maxar оприлюднили журналісти BBC.

Зазначають, що в період із червня до жовтня 2022 року в місці масового поховання в районі селища Старий Крим з’явилося ще півтори тисячі нових могил.

Аналізували знімки у Центрі інформаційної стійкості (The Centre for Information Resilience) для програми «Панорама». За оцінкою фахівців, із початку війни на цьому місці було викопано 4,6 тис. могил.

Проте визначити, скільки на цьому місці може бути поховано людей — неможливо.

Журналісти підкреслюють: за оцінками української влади, у Маріуполі загинуло щонайменше 25 тис. людей, 5−7 тис. тіл перебувають під завалами після бомбардувань.

Разом з тим є свідчення людей, які залишаються в Маріуполі, що тіла з-під завалів діставали та вивозили для поховання.

Нагадаємо, місця масових поховань зафіксовані також в Мангуші та селі Виноградне.

Наприкінці квітня представники української влади припускали, що саме в Мангуші поховано до 9 тис. загиблих. Так само траншеї для поховань фіксували на території Старого Криму.

В ООН повідомляли, що в Маріуполі зруйновано 90% будівель.

На територіях, які звільняють українські військові, так само регулярно фіксують місця масових поховань як місцевого населення, так і військових.

Після звільнення Харківщини найбільше таке місце було виявлено поруч з Ізюмом. Також роботи з ексгумації проводять на деокупованій території Донеччини.