Будапешт отказался финансировать кредит ЕС для поддержки госбюджета Украины

https://racurs.ua/n176574-budapesht-otkazalsya-finansirovat-kredit-es-dlya-podderjki-gosbudjeta-ukrainy.html

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Угорщина відмовилась брати участь у фінансуванні довгострокового спільного кредиту ЄС для підтримки держбюджету України.

Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері, — заявив очільник МЗС Петер Сіярто.

Сійярто заявив, що його країна не долучатиметься до спільного пакета допомоги від ЄС на 18 млрд євро, який мають незабаром представити. він сказав, що Угорщина надає Україні іншу допомогу.

Про це міністр заявив на зустрічі глав МЗС країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії, повідомляє Portfolio.