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Будапешт відмовився фінансувати кредит ЄС для підтримки держбюджету України
Будапешт відмовився фінансувати кредит ЄС для підтримки держбюджету Україниhttps://racurs.ua/ua/n176574-budapesht-vidmovyvsya-finansuvaty-kredyt-ies-dlya-pidtrymky-derjbudjetu-ukrayiny.htmlРакурс
Угорщина відмовилась брати участь у фінансуванні довгострокового спільного кредиту ЄС для підтримки держбюджету України.
Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері, — заявив очільник МЗС Петер Сіярто.
Сійярто заявив, що його країна не долучатиметься до спільного пакета допомоги від ЄС на 18 млрд євро, який мають незабаром представити. він сказав, що Угорщина надає Україні іншу допомогу.
Про це міністр заявив на зустрічі глав МЗС країн Центральноєвропейської ініціативи в Болгарії, повідомляє Portfolio.
Міністр заявив, що Угорщина готова продовжувати надавати фінансову підтримку Україні на двосторонній основі, але ні в якому разі не погодиться на ще один спільний кредит Європейського Союзу для цього. Мовляв, Угорщина підтримала спільне запозичення під час епідемії коронавірусу, але цього «було більш ніж достатньо».
Очільник угорського МЗС додав, що його держава витратила «десятки та сотні мільйонів євро» на підтримку охорони здоров’я, освіти, культурних закладів і церков в Україні.
Окрім того, Сійярто, як раніше і його шеф Віктор Орбан, розкритикував санкції ЄС проти росії. Він заявив, що замість російської економіки постраждала європейська. Він заявив, що торік Угорщина витратила 7 млрд євро на імпорт енергоносіїв, а цього року — 19 млрд. Міністр поскаржився і на тиск через міграцію, оскільки Угорщина нібито прийняла мільйон біженців з України та опікується тими, хто бажає залишитися.
Українські діти, за його словами, розпочали навчальний рік приблизно у 1,3 тис. школах і дитсадках Угорщини.
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