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У нардепа Королевской нашли недвижимость в Подмосковье, которую она скрывала 16 лет
У нардепа Королевской нашли недвижимость в Подмосковье, которую она скрывала 16 лет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n176573-u-nardepa-korolevskoy-nashli-nedvijimost-v-podmoskove-kotoruu-ona-skryvala-16-let-video.htmlРакурс
Нардепка Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість в Підмосков’ї.
Королевську обрали за списком нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя», володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком. Він розташований у курортній зоні біля лісу, через дорогу від гірськолижного курорту.
Цю нерухомість Королевська жодного разу не вказувала у майнових деклараціях відколи вперше потрапила до Верховної Ради — тобто вже 16 років. Хоча, як народна депутатка, мала б це робити.
Нерухомість Королевської — у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу — «Яхрома Парк», це гірськолижний курорт на 150 га.
Тут йдеться про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша — це ст. 366−2, декларування недостовірної інформації. Або ст. 368−5, незаконне збагачення. В другому випадку — якщо набуте майно, без законних джерел доходів, — пояснює голова правління ГО «Антикорупційний штаб» та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик.
«Схеми» звернулися до Королевської із запитанням, чому вона приховує майно в росії, але відповіді поки не отримали.
Починаючи з лютого, Наталія Королевська не відвідує засідання Верховної Ради, але, за даними руху «Чесно», через це їй не нарахували «депутатські» виплати за три місяці.
«Схеми» з’ясували, що Наталка Королевська перебувала у Німеччині, де, за даними джерел у Верховній Раді, лікується
Королевська виїхала з України за два тижні до повномасштабного вторгнення рф.
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