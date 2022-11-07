У нардепа Королевской нашли недвижимость в Подмосковье, которую она скрывала 16 лет

https://racurs.ua/n176573-u-nardepa-korolevskoy-nashli-nedvijimost-v-podmoskove-kotoruu-ona-skryvala-16-let-video.html

Ракурс

Нардепка Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість в Підмосков’ї.

Королевську обрали за списком нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя», володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком. Він розташований у курортній зоні біля лісу, через дорогу від гірськолижного курорту.

Цю нерухомість Королевська жодного разу не вказувала у майнових деклараціях відколи вперше потрапила до Верховної Ради — тобто вже 16 років. Хоча, як народна депутатка, мала б це робити.

Нерухомість Королевської — у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу — «Яхрома Парк», це гірськолижний курорт на 150 га.

Тут йдеться про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша — це ст. 366−2, декларування недостовірної інформації. Або ст. 368−5, незаконне збагачення. В другому випадку — якщо набуте майно, без законних джерел доходів, — пояснює голова правління ГО «Антикорупційний штаб» та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик.

«Схеми» звернулися до Королевської із запитанням, чому вона приховує майно в росії, але відповіді поки не отримали.

Починаючи з лютого, Наталія Королевська не відвідує засідання Верховної Ради, але, за даними руху «Чесно», через це їй не нарахували «депутатські» виплати за три місяці.

«Схеми» з’ясували, що Наталка Королевська перебувала у Німеччині, де, за даними джерел у Верховній Раді, лікується

Королевська виїхала з України за два тижні до повномасштабного вторгнення рф.