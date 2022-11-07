Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина строит новую «Мрию» - у самолета будут детали разрушенного в Гостомеле
Украина строит новую «Мрию» — у самолета будут детали разрушенного в Гостомелеhttps://racurs.ua/n176578-ukraina-stroit-novuu-mriu-u-samoleta-budut-detali-razrushennogo-v-gostomele.htmlРакурс
Україна почала будувати новий літак «Мрія». Новий Ан-225 готовий вже на 30%, заявив гендиректор підприємства Антонів Євген Гаврилов.
Роботи щодо відновлення знищеного під час атаки на Гостомель найбільшого вантажного літака у світі ведуться у секретному місці.
Вартість відновлення легендарного літака становитиме приблизно 5000 млн євро. Кошти на це допомагає зібрати міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле.
Генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов розповідає, що новий Ан-225 буде мати деталі літака, який росіяни зруйнували в Гостомелі.
Нагадаємо, у березні держкомпанія «Антонов» заснувала Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти у перші дні війни.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...