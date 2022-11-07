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Ракурс
Украина строит новую «Мрию» - у самолета будут детали разрушенного в Гостомеле

Украина строит новую «Мрию» — у самолета будут детали разрушенного в Гостомеле

7 ноя 2022, 21:21
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Україна почала будувати новий літак «Мрія». Новий Ан-225 готовий вже на 30%, заявив гендиректор підприємства Антонів Євген Гаврилов.





Роботи щодо відновлення знищеного під час атаки на Гостомель найбільшого вантажного літака у світі ведуться у секретному місці.

Вартість відновлення легендарного літака становитиме приблизно 5000 млн євро. Кошти на це допомагає зібрати міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле.

Генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов розповідає, що новий Ан-225 буде мати деталі літака, який росіяни зруйнували в Гостомелі.

Нагадаємо, у березні держкомпанія «Антонов» заснувала Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти у перші дні війни.

Источник: Ракурс


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