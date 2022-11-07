Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна будує нову «Мрію» - літак матиме деталі зруйнованого в Гостомелі
Україна будує нову «Мрію» — літак матиме деталі зруйнованого в Гостомеліhttps://racurs.ua/ua/n176578-ukrayina-buduie-novu-mriu-litak-matyme-detali-zruynovanogo-v-gostomeli.htmlРакурс
Україна почала будувати новий літак «Мрія». Новий Ан-225 готовий вже на 30%, заявив гендиректор підприємства Антонів Євген Гаврилов.
Роботи щодо відновлення знищеного під час атаки на Гостомель найбільшого вантажного літака у світі ведуться у секретному місці.
Вартість відновлення легендарного літака становитиме приблизно 5000 млн євро. Кошти на це допомагає зібрати міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле.
Генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов розповідає, що новий Ан-225 буде мати деталі літака, який росіяни зруйнували в Гостомелі.
Нагадаємо, у березні держкомпанія «Антонов» заснувала Міжнародний фонд відродження транспортного літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти у перші дні війни.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...