Американский генерал Бен Ходжес. Фото: sova.news

https://racurs.ua/n176594-krym-stanovitsya-neprigodnym-dlya-oborony-general-sprognoziroval-osvobojdenie-poluostrova.html

Ракурс

Звільнити окупований росією Крим Україна може до літа 2023 року.

Вигнати окупантів буде можливо, бо війська країни-агресора на півострові будуть дуже вразливими. Результат української операцій на сході «вже неминучий» і якщо сприймати контрнаступ ЗСУ як одну велику операцію, то ліве крило контрнаступу — це операція, яка спустилася з Харкова, зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь, а інше крило — у Херсоні. Надалі ці крила мають зійтися в Криму. Про це екс-командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант у відcтавці Бен Ходжес розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода».

На думку генерала, при наближені до півострова українська армія може застосувати РЗСВ HIMARS та інші засоби високоточного ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму. Після прильотів по російських авіабазах та пунктах зберігання російського пального та боєприпасів армія півострів стане непридатним для оборони.

І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа, — упевнений Ходжес.

Також колишній командувач американськими військами в Європі зазначив, що дуже важко буде звільнити Крим шляхом прямої атаки через Перекопський перешийок. Однак до наступного літа ситуація може змінитися.

Якщо російські сили не зможуть поповнити запаси наземним шляхом через Маріуполь, тоді, я думаю, вони усвідомлять, що у них там справжня біда, і Генштабу Росії доведеться вирішувати, скільки вони готові втратити й чи є у них ще щось, що вони можуть кинути у боротьбу, — зазначив він.

Нагадаємо, американський генерал у відставці Бен Ходжес припускав, якщо ЗСУ зможуть оточити російське угруповання на півдні та взяти в облогу Херсон, то це могло б бути велике військове досягнення й свідчило б про те, що українська армія може зробити це в інших місцях на сході та півдні.

Джерело: «Радіо Свобода»