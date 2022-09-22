Генерал Ходжес – Действия Путина напоминают Гитлера в последние дни Рейха

https://racurs.ua/n175031-general-hodjes-deystviya-putina-napominaut-gitlera-v-poslednie-dni-reyha.html

Ракурс

Останні рішення воєнного злочинця, президента Росії Володимира Путіна нагадують дії одного із ініціаторів Другої світової війни Адольфа Гітлера в останні дні Третього Рейху. Таку думку висловив екс-командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес.

Ходжес в інтерв’ю німецькому виданню Bild нагадав, що Гітлер в останні дні Рейху намагався залучити побільше солдатів.

Нинішня поведінка Путіна нагадує мені Гітлера, який в останні дні Третього Рейху муштрував хлопців і старців для Вермахту. Іронія долі: Путін робить те, що робили нацисти, — сказав Ходжес.

Американський генерал також прокоментував вплив мобілізації в Росії на перебіг війни. Ходжес заявив, що «без потужної артилерійської підтримки ці війська будуть лише гарматним м’ясом, яке сидітиме цієї зими в холодних мокрих окопах під час того, як українські сили просуватимуться вперед».

Водночас екс-командувач військами США в Європі не виключив того, що Росія вдасться до застосування ядерної зброї.

Ядерна зброя найбільш ефективна, коли не застосовується… Так, Путін холодний, як лід, але не божевільний: він добре знає, що тоді США повинні будуть повністю втягнутися у цю війну. Пентагон вже надав президенту Джо Байдену список варіантів на такий випадок, — зазначив Ходжес.

Він додав, що деякі російські генерали хотіли б мати майбутнє і після Путіна.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що промова Путіна щодо часткової мобілізації в росії та ядерні погрози демонструють, що війна не йде за планом.