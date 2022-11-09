Республиканцы побеждают на выборах США. Фото:

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Ракурс

Проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки відбулися у вівторок, 8 листопада.

Таким чином оновиться американський Конгрес — повністю Палата представників та частково Сенат. І хоча остаточні підсумки виборів будуть підбиті за кілька днів, а то й тижнів, вже відомо, що республіканці отримала більшість у Палаті представників та Сенаті.

За попередніми підрахунками, Демократична партія втрачає більшість у Палаті представників — республіканці вже отримали 220 місць проти 215 у демократів. Оскільки для більшості потрібно 218 місць, то її здобула Республіканська партія.

У Сенаті партії демократи отримали 48 місць проти 49 у республіканців. Треба набрати 51 місце, щоб мати більшість.

Як відомо, 8 листопада в Сполучених Штатах Америки обирали 435 членів Палати представників, 35 нових членів Сенату, 36 губернаторів штатів та трьох губернаторів американських територій. Також обирали численних мерів міст та місцевих чиновників.

Нагадаємо, американське видання Newsweek спрогнозувало, якщо Демократична партія США втратить контроль над обома палатами Конгресу після проміжних виборів у листопаді, то президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент.